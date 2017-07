Zdobądź nagrodę publiczności i wygraj serwer NAS Synology DiskStation DS216+II

Serwer Synology DiskStation DS216+II to małe urządzenie o eleganckiej stylistyce. W przeciwieństwie do wielu sieciowych magazynów danych, sprzęt ten można bez obaw trzymać nawet w eksponowanym miejscu – nie będzie szpecił wnętrza, a z uwagi na pewne swoje cechy wybór lokalizacji zapewniającej łatwy dostęp do niego może być nawet wskazany.