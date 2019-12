Nikon zaprezentował limitowany zegarek upamiętniający 60-lecie modelu F

Z okazji 60-tej rocznicy zaprezentowania legendarnej lustrzanki Nikon F muzeum tego producenta stworzyło wyjątkową, limitowaną edycję zegarków, która z pewnością przypadnie do gustu zagorzałym fanom tej marki.



Zegarek jest oferowany na japońskiej wersji strony Nikona i w anglojęzycznej witrynie sklepu Nikon Museum. Jest to jeden z trzech pamiątkowych produktów (poza tym dostępny jest specjalny kubek, płyta z wygrawerowanym schematem konstrukcji tego modelu i plakat), które mają celebrować 60-tą rocznicę powstania Nikona F. Srebrną tarczę zegarka uzupełnia imitacja pokrętła czasów charakterystycznego dla modelu F. Na tarczy można znaleźć także literę F kojarzoną z tym kultowym aparatem.

