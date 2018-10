Zeiss Batis 40 mm f/2 CF obiektyw do pełnoklatkowych aparatów Sony

Nowy Zeiss Batis 40 mm f / 2 CF to piąty obiektyw z serii Batis do pełnoklatkowych aparatów Sony. Kompaktowy i lekki, odporny na warunki pogodowe z wbudowanym wyświetlaczem OLED - to jedne z cech istotnych dla tej serii.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Obiektyw Zeiss Batis 40 mm f/2 CF może być wykorzystywany do wielu różnych zastosowań, od portretów po architekturę, fotografię dokumentalną i miejską. Długość ogniskowej mieści się między szerokokątnym obiektywem Batis 25 mm f/2 a krótkim teleobiektywem Batis 85 mm f/1.8 i staje się uzupełnieniem serii.