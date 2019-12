Zenit M - czy kultowy aparat to tak naprawdę Leica M?

Aparat Zenit M został zaprezentowany po raz pierwszy ponad rok temu i jest wreszcie dostępny w sprzedaży w USA - Ten pełnoklatkowy dalmierz z M-Mount powstał przy współpracy z Leicą i jest bardzo podobny do modelu Leica M (Typ 240). Podobna jest także jego cena…



Projekt Zenit M został po raz pierwszy pokazany publicznie w 2016 roku, kiedy ogłoszono, że kultowa, sowiecka marka zostanie wskrzeszona. Celem było stworzenie konkurencyjnego modelu dla produktów Leica i walczenie o klientów chcących posiadać luksusowe aparaty. W 2017 roku sprawa stała się bardziej intrygująca, gdyż pojawiły się doniesienia, że nowy aparat Zenita powstanie przy współpracy z "wiodącą firmą produkującą sprzęt fotograficzny". Ostatecznie we wrześniu 2018 roku zaprezentowano Zenita M, który jednak nie okazał się konkurentem dla aparatu Leica. Model ten w zasadzie… jest Leicą.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem