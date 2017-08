Zenit wznawia produkcję i zapowiada małoobrazkowego bezlusterkowca

Wygląda na to, że buńczuczne zapowiedzi Rosjan sprzed ponad roku nie były rzucaniem słów na wiatr. W wywiadzie, jaki dyrektor fabryki w Krasnogorsku udzielił dla agencji informacyjnej RNS pojawiły się wreszcie pewne konkrety na temat przyszłości marki Zenit. Zgodnie z nimi firma przymierza się do wprowadzenia na rynek już w przyszłym roku małoobrazkowego cyfrowego aparatu bezlusterkowego.

Jak być może pamiętacie, w lutym ubiegłego roku Wasilij Browko – dyrektor ds. zleceń szczególnych rosyjskiej korporacji państwowej Rostech – zapowiedział powrót marki Zenit (https://www.swiatobrazu.pl/aparaty-zenit-wracaja-na-rynek-i-maja-pokonac-aparaty-leica-33142.html) na światowy rynek fotograficzny. Zawieszona oficjalnie w 2005 roku produkcja w zakładach w Krasnogorsku miała zostać wznowiona, a celem ostatecznym jest konkurowanie z markami premium, takimi jak Leica. Jednak choć firma miała swoje stoisko na ubiegłorocznej Photokinie, a nawet zaprezentowała nowe modele obiektywów, to jednak na temat cyfrowych aparatów fotograficznych rosyjskiego producenta nie pojawiły się żadne dalsze informacje na ten temat– aż do teraz.

