Zestaw do wykonywania zdjęć potraw dla klientów londyńskiej restauracji

Fotografowanie potraw w restauracjach to już powszechne zjawisko, a same zdjęcia kulinarne to jedna z najbardziej popularnych kategorii fotografii w serwisach społecznościowych. W tym duchu restauracja Dirty Bones w Londynie zrobiła krok naprzód ku miłośnikom fotografii kulinarnej. Oferuje bowiem zestawy "Instagram kits", które dają szansę każdemu pragnącemu sfotografować podawane potrawy wynieść swoje zdjęcie na nowy, oczywiście wyższy poziom.

