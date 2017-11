Zestaw prezentowy dla miłośników fotografii - zamów już teraz

Co można wręczyć osobie interesującej się fotografią, jeśli zależy nam, aby był to prezent nie tylko miły, ale przede wszystkim przydatny? Nie ma możliwości tworzenia dobrej sztuki bez solidnego warsztatu. Poza własnym doświadczeniem każdemu amatorowi fotografii niezbędna jest wiedza, która nie tylko uczy, ale również inspiruje. Dlatego prezent w postaci udziału w e-kursie na pewno będzie udany. A gdy dodatkowo dołączymy do e-kursu wielokrotnie nagradzany statyw włoskiej firmy Manfrotto PIXI EVO to prezent będzie strzałem w dziesiątkę!

Manfrotto PIXI EVO Manfrotto PIXI EVO to ewolucja statywu PIXI mini. Zaprojektowany jako lekkie i przenośne rozwiązanie wspierające fotografów używających lustrzanek cyfrowych oraz kompaktowych aparatów systemowych z obiektywami typu zoom. Nowy PIXI EVO to również świetne narzędzie dla osób używających małych kamer sportowych oraz GoPro®. Statyw wzbogacony został o funkcje zapewniające komfort obsługi, solidność i szerszy zakres ustawień pomagających w kadrowaniu. Statyw PIXI EVO posiada 2 różne kąty rozstawu nóg wraz z możliwością ich rozsunięcia, co umożliwia wykonanie zdjęć z pozycji podłoża. Kolejną innowacją 2-sekcyjnych nóg jest możliwość ustawienia rozsunięcia w 5 dogodnych położeniach. Można teraz wykonywać zdjęcia przy słabym oświetleniu, zdjęcia krajobrazowe i architektury z maksymalną gwarancją stabilności. Ze statywem PIXI EVO fotografowie mogą dowolnie realizować i szukać inspiracji odnajdując alternatywny punkt widzenia, również w ustawieniu aparatu w pozycji portretowej, co umożliwia przechylenie głowicy o 90°, aby uchwycić niesamowite ujęcia zachowując stabilność i dokładność przy fotografowaniu. Statyw PIXI EVO dedykowany jest dla amatorskich lustrzanek cyfrowych o masie korpusu do 750 g i obiektywie w zakresie 18-200 mm lub kompaktowych aparatów systemowych i kamer sportowych oraz GoPro®. Maksymalny udźwig statywu PIXI EVO to 2,5 kg. Konstrukcja statywu wykonanego z wytrzymałego kompozytu Adapto i aluminium sprawiła, że jest on bardzo lekki i wygodny w transportowaniu bez konieczności dźwigania zbędnych kilogramów.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl