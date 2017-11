Zestaw prezentowy: dwa e-kursy i Manfrotto Monopod Compact

Co można wręczyć osobie interesującej się fotografią, jeśli zależy nam, aby był to prezent nie tylko miły, lecz przede wszystkim przydatny? Nie ma możliwości tworzenia dobrej sztuki bez solidnego warsztatu. Poza własnym doświadczeniem każdemu amatorowi fotografii niezbędna jest wiedza. Dlatego prezent w postaci udziału w e-kursie na pewno będzie udany.



A gdy dołączymy do e-kursów Manfrotto Monopod Compact, to prezent okaże się strzałem w dziesiątkę!

Zestaw prezentowy zawiera: e-kurs Fotografowanie przyrody Uczestnicy otrzymują: 4 lekcje w postaci e-booków · dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe · dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz · dodatek specjalny: Zwierzęta domowe e-kurs Kompozycja w fotografii Uczestnicy otrzymują: 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF · dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie · film szkoleniowy Manfrotto Monopod Compact Monopody serii Compact to najlżejsze monopody w ofercie Manfrotto. Jest idealny zarówno do wykonywania zdjęć jak i nagrywania filmów. Ergonomiczny uchwyt wykonany z nowego, miększego materiału i pasek na nadgarstek zapewniają wygodniejszy i pewniejszy uchwyt. Dołączona zatyczka na gwint zabezpiecza twoje rzeczy przed porysowaniem, gdy schowasz go do torby. Waga zaledwie 330g. Dostępny w trzech kolorach. Cena zestawu: 190 zł ZAMÓW JUŻ TERAZ Szczegółowy program e-kursu Fotografowanie przyrody Lekcja 1 Krajobraz Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt Studium przypadku: Niebo Wskazówki zawodowych fotografów Ćwiczenia do wykonania Dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe Lekcja 2. Kwiaty i owady Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt Studium przypadku: modliszka, gerbera Wskazówki zawodowych fotografów Ćwiczenia do wykonania Dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz Lekcja 3. Zoologiczne safari Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt Studium przypadku: terrarium, akwarium i urzekające zbliżenia Wskazówki zawodowych fotografów Ćwiczenia do wykonania Lekcja 4. Fotografowanie dzikich zwierząt Przygotowania do fotograficznej wyprawy Jak sfotografować dzikie zwierzę na wolności? Podsumowanie Zdjęcia przyrodnicze jako lekcje Sarna "wysiedziana" Zdjęcie z ambony Studium przypadku: ptaki Wskazówki zawodowych fotografów Ćwiczenia do wykonania Dodatek specjalny: Zwierzęta domowe Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt’ Studium przypadku: pies i kot Wskazówki zawodowych fotografów Szczegołowy program e-kursu Kompozycja w fotografii Lekcja 1 Kompozycja, czyli przepis na zdjęcie przemawiające do odbiorcy

Elementy składowe kompozycji zdjęcia Klasyczne reguły kompozycji Trójpodział i złoty podział Podział ukośny i diagonalny Schemat spirali Kompozycja centralna i symetria Ćwiczenia Lekcja 2 Porady praktyczne Od czego zacząć? Odległość od obiektu Krawędzie kadru Kadr wieloplanowy Ćwiczenia Lekcja 3 Elementy wzmacniające kompozycję Orientacja i proporcje kadru Wzory i desenie Kontrast Barwa Równowaga Przestrzeń życiowa Ćwiczenia Lekcja 4 Perspektywa Związek pomiędzy perspektywą, a głębią zdjęcia Wpływ ogniskowej obiektywu na perspektywę obrazu Obiektywy standardowe Obiektywy szerokokątne Obiektywy długoogniskowe Obiektywy zmiennoogniskowe – kwestia nazewnictwa Ćwiczenia Lekcja 5 Poszukiwania własnej niepowtarzalnej perspektywy Ujęcia z poziomu twarzy (perspektywa klasyczna) Ujęcia od góry (perspektywa ptasia) Ujęcia z dołu (perspektywa psia i żabia) Ryzyko związane z zadzieraniem aparatu w górę Ujęcia z boku Ujęcia z biodra Sztuczna perspektywa i jej zastosowanie w zdjęciach trikowych Łamanie reguł – co nam to daje? Ćwiczenia





Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl