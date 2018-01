Zestawy e-kursów. Wybierz prezent dla siebie!

Zastanów się, jaka tematyka w fotografii jest Ci najbliższa. Jeśli lubisz wstawać o świcie, pomyśl o krajobrazie. Jeżeli jesteś otwarty i uwielbiasz ludzi, będziesz mierzył się zapewne z portretem lub fotoreportażem. Dla cierpliwych nagrodą będą znakomite kadry różnych gatunków zwierząt. Nie ma jednak dobrej sztuki bez solidnego warsztatu. Oto propozycje zestawów e-kursów z wyjątkowymi prezentami.

Zestaw prezentowy I

- e-kurs Aparat fotograficzny w praktyce

Uczestnicy otrzymują: 6 lekcji w postaci e-booków · dodatek: Podział najpopularniejszych rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie · dodatek: Lampa błyskowa w praktyce.

- e-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo

Uczestnicy otrzymują: 24 lekcje w postaci e-booków · dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch · dodatek: Montaż filmowy.

- torba Manfrotto Solo IV

Przeznaczenie: lustrzanka z obiektywem 17-55 mm, wymiary wewnętrzne: 16 x 20 x 12 cm, wymiary zewnętrzne: 18 x 22 x 14,5 cm, kieszeń na statyw, zapięcie: zamek błyskawiczny, uchwyt ręczny, regulowany pasek na ramię, materiał: wodoodporny, waga: 0,27 kg, kolor: czarna.

Cena zestawu: 190 zł 288 zł

Zestaw prezentowy II

- e-kurs Fotografowanie przyrody

Uczestnicy otrzymują: 4 lekcje w postaci e-booków · dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe · dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz · dodatek specjalny: Zwierzęta domowe

- e-kurs Kompozycja w fotografii

Uczestnicy otrzymują: 5 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF · dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie · film szkoleniowy

- Manfrotto Monopod Compact

Monopody serii Compact to najlżejsze monopody w ofercie Manfrotto. Jest idealny zarówno do wykonywania zdjęć jak i nagrywania filmów. Ergonomiczny uchwyt wykonany z nowego, miększego materiału i pasek na nadgarstek zapewniają wygodniejszy i pewniejszy uchwyt. Dołączona zatyczka na gwint zabezpiecza twoje rzeczy przed porysowaniem, gdy schowasz go do torby. Waga zaledwie 330g. Dostępny w trzech kolorach.

Cena zestawu: 190 zł 270 zł

Zestaw prezentowy III

e-kurs Fotografowanie miasta nocą

Uczestnicy otrzymują: 3 lekcje w postaci e-booków · dodatek: e-book Fotografia uliczna

e-kurs Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji

Uczestnicy otrzymują: 14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

Torba Manfrotto ALLEGRA 10

odporny na wstrząsy, wyjmowany wkład na lustrzankę cyfrową lub aparat z dodatkowym małym obiektywem · wodoodporna · spełnia standardy wielkości bagażu podręcznego w samolotach · kieszeń na netbooka 11 cali · waga: 750g