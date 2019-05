Zgłoś zdjęcie na konkurs CEWE Photo Award 2019 i wspieraj SOS Wioski Dziecięce. Masz czas tylko do 2 czerwca!

Konkurs fotograficzny CEWE Photo Award 2019 to nie tylko szansa na zdobycie cennych nagród, których łączna wartość wynosi aż 250 000 euro. To także możliwość zrobienia czegoś dobrego dla najmłodszych. Każda fotografia zgłoszona do konkursu CEWE Photo Award 2019 to 0,10 euro, przekazane przez CEWE na rzecz fundacji SOS Wioski Dziecięce, która pomaga dzieciom z całego świata. Nadsyłając swoje prace dajesz więc szansę nie tylko sobie, ale również potrzebującym.



Kilka podstawowych w​skazówek, które warto wziąć pod uwagę przed zgłoszeniem zdjęcia na konkurs fotograficzny. 1. Zapoznaj się dokładnie z opisem konkursu. Zanim przystąpisz do wyboru zdjęć, musisz dokładnie poznać tematykę konkursu - nie ma większego sensu wysyłanie zdjęć nie związanych z tematem. Idea konkursu CEWE Photo Award 2019 polega na tym, by przedstawić piękno świata jako centrum zainteresowań fotograficznych. 2. Kolejny krok to oznaczenie w swoim portfolio zbioru fotografii, odpowiadających tematyce. 3. Przeczytaj uważnie regulamin, zwracając szczególną uwagę na wymagania techniczne zdjęcia. Wróć do wybranego zbioru fotografii i sprawdź, czy pliki spełniają minimum regulaminowych wymagań, pozostałe usuń. 4. Ustaw pokaz slajdów, który pozwoli Ci oglądać zdjęcia w trybie pełnoekranowym i bez niepotrzebnych rozpraszających elementów. Użyj opcji oceniania zdjęć (dostępnej w wielu programach do katalogowania zdjęć) do wyeliminowania fotografii, które z technicznego punktu widzenia są nie do uratowania, ale nie wyrzucaj żadnych innych. Zrób sobie przerwę (co najmniej parę godzin) i obejrzyj pozostałe zdjęcia bardzo dokładnie i wystaw oceny zdjęciom, mającym potencjał. 5. Pozostaw zdjęcia z najwyższymi ocenami i zadaj sobie ostatnie pytanie: czy to zdjęcia, na które stawiasz swoją reputację, i z których chciałbyś być znany? 6. Teraz przychodzi czas na wybór kategorii konkursowych dla wybranych zdjęć. Konkurs CEWE Photo Award 2019 obejmuje dziesięć kategorii: "krajobrazy", "ludzie", "natura", "sport", "architektura i infrastruktura", "jedzenie", "podróże i kultura", "zwierzęta", "hobby i wolny czas" oraz "humor". 7. Nie zapomnij dostosować rozmiaru zdjęcia do wymagań konkursowych, a jeśli zmieniasz jego rozmiar, nie zapomnij o delikatnym wyostrzeniu. Zapisując zdjęcie sprawdź, jakiego formatu i wagi oczekują organizatorzy. Zdjęcia nadsyłane na konkurs CEWE Photo Award 2019 muszą mieć wielkość co najmniej 1.920 x 1.080 pikseli oraz maksymalny rozmiar 22 megabajtów (MB). Jedynym dopuszczalnym formatem jest JPEG. Udział w konkursie może wziąć każdy fotograf. Nie ma przy tym konieczności uiszczania żadnej opłaty. Każdy z uczestników może zaprezentować szeroki wycinek swojej twórczości - można zgłosić maksymalnie do stu fotografii. Trzeba jednak się pospieszyć, gdyż termin zgłaszania prac upływa 2 czerwca. Udział w konkursie CEWE Photo Award 2019 można wziąć za pośrednictwem strony contest.cewe-fotoksiazka.pl/cewephotoaward Na laureatów czekają cenne i ciekawe nagrody. Ich łączna wartość wynosi aż 250 000 euro. Na zwycięzcę całego konkursu czekają wycieczka o wartości 15 000 euro, sprzęt fotograficzny o wartości 7 500 euro oraz CEWE Fotoprodukty o łącznej wartości 2 500 euro. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od drugiego do dziesiątego otrzymają sprzęt fotograficzny o wartości 5 000 euro oraz CEWE Fotoprodukty o wartości 2 500 euro. Osoby, które zajmą kolejne miejsca do trzydziestego włącznie zostaną nagrodzone sprzętem fotograficznym o wartości 2 500 euro i CEWE Fotoproduktami o wartości 1 000 euro. Pozostali uczestnicy do tysięcznego miejsca otrzymają bony na CEWE Fotoprodukty o wartości 100 euro. Ponadto co miesiąc trzech autorów najlepszych zdjęć zdobywa bony na CEWE Fotoprodukty o wartości 100 euro. Galeria wybranych zdjęć z katergorii humor dotychczas nadesłanych na konkurs CEWE Photo Award 2019 CEWE Photo Award 2019 CEWE Photo Award 2019 CEWE Photo Award 2019 CEWE Photo Award 2019 CEWE Photo Award 2019

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl