Zhiyun CRANE M2 stabilizator typu all-in-one

Zhiyun CRANE M2 może współpracować z wieloma urządzeniami, w tym kompaktowymi aparatami, lekkimi bezlusterkowcami, smartfonami i kamerkami sportowymi. Dzięki ulepszonemu sterowaniu przez WiFi i Bluetooth, inspirującym, nowym trybom filmowania, długiemu ośmiogodzinnemu czasowi pracy akumulatora, sterowaniu za pośrednictwem dłoni i łatwości obsługi intuicyjnego wyświetlacza OLED, CRANE-M2 to rewolucja w technologii stabilizacji aparatu.

Do tej pory twórcy treści musieli stosować różne stabilizatory do różnego rodzaju sprzętu - zwiększając ich koszty i podnosząc wagę zestawu oraz złożoność narzędzi i akcesoriów. Zhiyun CRANE M2 to pojedynczy stabilizator, który współpracuje z wieloma urządzeniami (dedykowane akcesoria są wymagane do montażu telefonów smartfonów lub kamerek sportowych).

Inteligentny system stabilizacji CRANE M2 jest odpowiedzią na szybkie tempo rozwoju świata twórców treści wideo. Nowa płytka szybkiego montażu CRANE M2 znacznie ułatwia zdjęcie aparatu ze stabilizatora i ponowne zamontowanie. Znacznik skali i blokada pamięci pozycji powodują, że stabilizacja i konfiguracja zajmuje tylko kilka sekund, więc nie przegapisz żadnego ważnego ujęcia podczas ponownej kalibracji.

Aby ułatwić przenoszenie, unikalna konstrukcja złożona ze sworznia i blokady zapobiega kołysaniu się osi podczas przemieszczania się, dzięki czemu CRANE M2 niezwykle szybko się składa i blokuje. Niewielki rozmiar po złożeniu sprawia, że możemy łatwo zmieścić go w plecaku, a nawet kieszeni.

Zhiyun CRANE M2 jest mały i kompaktowy a jednocześnie wyposażony w mocne silniki do obsługi wielu urządzeń. Wygodny uchwyt zapewnia łatwą pracę z urządzeniem i łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących, znajdujących się dosłownie na wyciągnięcie ręki. Na przykład za pomocą jednego przycisku na uchwycie można dokonać zbliżenia, aby uchwycić pożądany kadr ze znacznej odległości. W między czasie wystarczy spojrzeć na jasny, intuicyjny wyświetlacz OLED, aby podejrzeć tryb pracy, status Bluetooth i WIFI, poziom naładowania akumulatora i inne ważne parametry.

Przejmij kontrolę i rozbudź swoją kreatywność z Zhiyun CRANE M2

Oprócz trzech podstawowych trybów: Pan Follow (PF), Follow (F) i Lock (L), Zhiyun CRANEM2 oferuje kilka inspirujących funkcji dla jeszcze większej kreatywności. Tryb pełnego zakresu POV umożliwia ruch synchroniczny 360 ° na wszystkich trzech osiach, zapewniając twórcy niespotykane wrażenia wizualne. Tryb Vortex daje twórcom wideo swobodę tworzenia materiału w zakresie 360 ° we wszystkich wymiarach. Tryb Go jest idealny do uprawiania sportu i filmów akcji, ponieważ pozwala na szybkie przesuwanie lub pochylanie, aby uchwycić szybko poruszające się obiekty, takie jak piłkarz lub ptak podczas lotu. Tryb Selfie pozwala szybko obrócić aparat o 180 °, spojrzeć na siebie i uchwycić swoją twarz- co jest idealnym narzędziem dla vlogerów.

Funkcje WiFi i Bluetooth CRANE M2 dzięki specjalnemu uchwytowi i zaawansowanej aplikacji Zhiyun zapewniają bezproblemowe sterowanie aparatem bez konieczności podłączania jakichkolwiek przewodów. Aplikacja ZY PLAY otwiera nowy świat filmowania a także zdalnego sterowania i zaawansowanych funkcji, takich jak timelapse, panorama i Vertigo shot.

Wygodne punkty mocowania ¼ cala CRANE M2 ułatwiają podłączenie sprzętu audio, oświetleniowego i monitorującego tak aby Twoje osobiste, mobilne studio produkcyjne zyskało pełną, profesjonalną formę. Czas pracy akumulatora do 8 godzin sprawia, że problem zasilania praktycznie nie istnieje i możesz skupić się wreszcie na pracy.

Sam CRANE M2 może ładować kamery, telefony, aparaty i inne urządzenia a także może być ładowany z power banków lub innego źródła.

Sugerowana cena detaliczna stabilizatora Zhiyun CRANE M2: 1223 PLN