Japoński astronauta i jego zachwycające zdjęcia Ziemi

Japoński astronauta Soichi Noguchi przebywa obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) - Wykonuje tam mnóstwo zachwycających zdjęć błękitnej planety, które rejestruje w module obserwacyjnym. Zobacz jego zapierające dech w piersiach spojrzenie na nasz glob.



Co więcej Soichi Noguchi prowadzi własny kanał na YouTube, na którym udostępnia filmy pokazujące jak on i inni astronauci wykonują swoje zadania na ISS. Oprócz zwiedzania i dokumentowania życia stacji, prezentuje również np. jak gotuje się w przestrzeni kosmicznej. Astronauta przesłał na Ziemię już wiele zachwycających zdjęć, a przebywa na ISS krócej niż miesiąc. Warto więc podkreślić, że jego obecna misja ma trwać aż sześć miesięcy, więc można spokojnie założyć, że ten kosmiczny pasjonat fotografii dostarczy nam jeszcze wielu wrażeń.

Najwyraźniej Soichi Noguchi jest pasjonatem fotografii i zachwycających widoków. Dzięki niemu możliwe jest oglądanie Ziemi z perspektywy, która jest zarezerwowana tylko dla wąskiego grona ludzi. Jednakże fotograf-astronauta przybliża błękitna planetę, przyczyniając się nie tylko do promowania działań ISS, ale również do ukazywania, że o piękno Ziemi naprawdę warto dbać. ]

Soichi Noguchi dołączył do załogi ISS za pomocą statku kosmicznego SpaceX Crew Dragon, który zostały wysłany w przestrzeń kosmiczną rakietą SpaceX Falcon 9 15 listopada tego roku. Astronauta regularnie udostępnia za pośrednictwem swojego konta na Twitterze fotografie Ziemi. Czasami robi to nawet kilka razy dziennie.

