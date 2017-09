Złącze USB bez tajemnic

Bez wątpienia najbardziej rozpowszechnionym sposobem przesyłania danych pomiędzy dwoma urządzeniami z wykorzystaniem połączenia bezpośredniego jest wykorzystanie złącza USB. Jest ono tak popularne, że nawet miłośnicy nowych technologii z długim stażem czasem nie pamiętają, że kiedyś go nie było, ani też jak duże kontrowersje towarzyszyły jego wdrażaniu. A jednak nie wszystko w tym obowiązującym standardzie jest jasne dla wszystkich, co prowadzi niejednokrotnie do sporych nieporozumień. A to z kolei oznacza kłopoty, szczególnie dla tych, którzy wymagają szybkiego przepływu danych.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Strona 1