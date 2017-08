Złote Tarasy z cyklu Pasaże Jowity Mormul

Tu oto patrzymy na war­szaw­skie ​„Złote Tarasy” sfo­to­gra­fo­wane apa­ra­tem i reflek­sją przez Jowitę Mormul. Jest to trze­cia i ostat­nia część jej cyklu ​„Pasaże”, które obrała sobie za temat eks­plo­ra­cji arty­stycz­nej. Artystyczność nie jest tu zbyt roz­bu­do­wana: prze­dłu­żony czas naświe­tla­nia to narzę­dzie foto­gra­fii pospo­lite. Eksploracja zaś jest nie­ogra­ni­czona. Niezależnie bowiem od tego, co go wywo­łuje, temat przej­ścia, pasażu, jest tak bar­dzo bogaty w sensy i meta­fory, że nie ma innej moż­li­wo­ści, jak w nim uto­nąć i dołą­czyć do nie­zmie­rzo­nej rze­szy podróż­ni­ków pora­żo­nych nie­skoń­czo­no­ścią tre­ści mie­nią­cych się w otchła­niach para­dok­sów. Do czego zatem potrzebna nam foto­gra­fia? Moglibyśmy prze­cież powie­dzieć w ciem­no­ściach: pasaż! – by sko­czyć w prze­paść sko­ja­rzeń. No to na co cze­kamy? Pasaż!

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

I już lecimy. Lecimy przej­ściem, w przej­ściu, w pasażu.