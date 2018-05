Złudzenie optyczne na zdjęciu podbija Twittera

Na pierwszy rzut oka - zwyczajne zdjęcie pary wykonane w przestrzeni biurowej. Dodatkowo nie porywa ani kompozycja, ani ekspozycja, a jednak ma w sobie coś, co przyniosło mu internetową sławę - prawie sto tysięcy osób polubiło ten kadr. Wszystko za sprawą złudzenia optycznego. Widzisz mężczyznę w szpilkach? Przyjrzyj się jeszcze raz.



Użytkownik o nicku cj Fentroy (@Boom_likean808) opublikował na Twitterze zdjęcie, które w ciągu zaledwie kliku dni polubiło 99 tysięcy innych użytkowników, a liczba ta cały czas rośnie. Uchwycona poza przytulającej się pary wprowadza widza w błąd, pojawia się optyczny efekt, przez który niełatwo dopasować odpowiednio głowy modeli do ich ciał. O zabawnych ujęciach z wymuszeniem perspektywy pisaliśmy w poradniku Sztuczna perspektywa nie musi być kiczowata . Warto pamiętać, że perspektywa jest jednym z podstawowych środków fotograficznych pozwalających fotografującemu uzyskać na zdjęciu wrażenie głębi. Odpowiednio wykorzystana pozwala też to wrażenie wzmocnić. A więcej zabawnych ujęć ze złudzeniami optycznymi znajdziecie w artykule Zabawne złudzenia optyczne na zdjęciach

