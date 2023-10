Zmarł fotograf, który wykonał ikoniczne zdjęcie z katastrofy Challengera

Zmarł fotograf Bruce Weaver, który wykonał ikoniczne zdjęcie, ukazujące rozpadający się prom kosmiczny Challenger.



Zgodnie z nekrologiem opublikowanym przez dom pogrzebowy North Brevard Funeral Home w Titusville na Florydzie, Bruce Weaver odszedł spokojnie w wieku 77 lat. Fotograf urodził się w Pittsburghu w 1946 roku, a gdy miał pięć lat, jego rodzina przeniosła się na Florydę. Weaver początkowo pracował jako inżynier, jednak porzucił tę ścieżkę kariery, po to, aby zająć się fotoreportażem. Wierzył, że dzięki dokumentowaniu rzeczywistości za pomocą fotografii, przyszli historycy będą mogli lepiej zrozumieć dane czasy. Pracując jako niezależny fotograf dla Associated Press, Bruce Weaver fotografował klęski żywiołowe, spotkania prezydentów, pielgrzymki papieża, sporty motorowe, a także ligę NFL.

