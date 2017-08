Znane europejskie monumenty, budowle i wnętrza w zachwycającej kaligraficznej iluminacji

Świetlne graffiti, którego nie widać nigdzie indziej, niż na zdjęciach, a którego proces tworzenia można jednak bez przeszkód obserwować to intrygujący pomysł. Współpraca dwóch utalentowanych artystów zaowocowała projektem równie pięknym, co ulotnym. Jednak dzięki fotografii możemy oglądać to, co nieuchwytne – i spróbować odczytać. A już na pewno przynajmniej na moment zatrzymać się, spojrzeć i zachwycić. Said Dokins i Leonardo Luna naprawdę potrafią to sprawić.

Jeżeli wydaje się komuś, że w zakresie malowania światłem wszystko zostało już pokazane, to czeka go weryfikacja tego stanowiska. Kiedy bowiem połączą swoje siły doświadczony fotograf i utalentowany calligraffiter, a do projektu zostaną zaangażowane piękne historyczne tła i nowoczesne wnętrza, efekty mogą być spektakularne.