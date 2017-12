Znany ze Star Treka Anton Yelchin był nie tylko utalentowanym aktorem, ale również fotografem

Anton Yelchin był utalentowanym aktorem, znanym z filmów takich jak m.in. „Do szaleństwa”, „Terminator: Ocalenie”, „Tylko kochankowie przeżyją” czy serii „Star Trek”. Zmarł przedwcześnie w 2016 roku w wieku 27 lat, w tragicznych okolicznościach przygnieciony przez własny samochód, który stoczył się na niego z podjazdu. Okazuje się, że poza zdolnościami aktorskimi, dysponował również zmysłem fotograficznym. W De Buck Gallery w Chelsea w Nowym Jorku została otwarta wystawa poświęcona jego twórczości.

Kuratorem wystawy są Clayton Calvert (przyjaciel powierniczki zmarłego aktora Sary Planco) i Rachel Vancelette (menadżer De Buck Gallery). Nie znali oni osobiście Antona Yelchina, jednakże jak sami przyznają, "udało im się zbliżyć do jego osoby dzięki fotografiom".

Aktor nie zdążył rozwinąć swojej kariery fotografa. Gdy żył dopiero zaczynał publikować swoje prace i pracował nad debiutanckim pokazem wraz z zaprzyjaźnionym kolektywem. Nie dożył jednak momentu premiery, a także nie udało mu się zrealizować wielu planów, które zamierzał dokończyć w najbliższej przyszłości. Jego przyjaciele i znajomi znali część jego zdjęć, zgodnie przyznając, że dysponował bardzo dużym talentem fotograficznym. Pierwsza, w pełni poświęcona jego twórczości wystawa, gromadzi 54 obrazy, z czego wiele nie było wcześniej oglądanych przez szeroką publiczność. Co więcej, część z zebranego materiału była zaskoczeniem dla osób z bliskiego kręgu Yelchina – znana aktorka Bryce Dallas Howard, która wystąpiła z nim w "Terminatorze: Ocalenie" i uczestniczyła w prywatnym wernisażu, przyznała, że "nie zdawała sobie sprawy z jego fotograficznego kunsztu". Dodała również, że "tracąc Antona, straciliśmy nie tylko przyjaciela, ale również ogromny talent".

