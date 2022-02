Ekscytujące nagranie z przelotu tuż koło egipskich piramid

Niedawno Red Bull zorganizował ekscytujący przelot wingsuit Freda Fugena, Mike’a Swansona i Vincenta Cotte’a, który miał na celu ekstremalne zbliżenie się w powietrzu do egipskich piramid w Gizie - Przy okazji powstały zapierające dech w piersiach ujęcia powietrzne.



Lotnicy wystartowali z wysokości zaledwie 1500 metrów nad poziomem gruntu i spadali do wysokości 90 metrów, osiągając dzięki temu prędkości 250 km/h. Mieli przy tym zamontowanych wiele kamer GoPro, które pozwoliły zmontować niesamowite nagranie. To pierwsza taka próba w historii, w której ktoś zleciał poniżej wysokości piramid i rozłożył spadochrony poniżej szczytów jednego z siedmiu cudów świata.

