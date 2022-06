Niesamowite zwierzęta żyjące w głębinach

Instytut Badawczy Akwarium Monterey Bay (MBARI) zaczął niedawno korzystać z nowego systemu kamer w swoich zdalnie sterowanych pojazdach głębinowych (ROV), co umożliwiło rejestrowanie zdumiewających, szczegółowych obrazów morskich głębin. Zobacz nagranie w jakości 4K, które pozwoli Ci eksplorować ten niesamowity świat.



Życie w głębinach ukazane na nagraniu w jakości 4K

MBARI wymieniło swoją starzejącą się kamerę 1080i, która została po raz pierwszy użyta w podwodnych pojazdach 20 lat temu. Teraz instytut ma do dyspozycji ulepszony system kamer zdolny do rejestrowania wideo w 4K UHD, zapewniający 4-krotnie wyższą rozdzielczość niż w przypadku Full HD, co daje 3840x2160 pikseli.