Spojrzenie z drona na Piramidy w Gizie

Piramidy w Gizie najczęściej pokazywane są na tle bezkresnej pustyni - I choć wielu już wie, że stoją one tak naprawdę na krawędzi miasta, to jednak wciąż da się je pokazać z zaskakującej perspektywy. Ukraiński fotograf Alexander Ladanivskyy pokazał to za pomocą drona.



Wielka Piramida w Gizie z powietrznej perspektywy Fotograf ten podróżuje po świecie w poszukiwaniu spektakularnych obrazów. Udało mu się zarejestrować idylliczne sceny wśród islandzkich wodospadów, zachwycające obrazy starożytnych górskich miast w Jordanii czy zderzenie historii z nowoczesnością w Nepalu. W kwietniu nawiązał współpracę z Ministerstwem Turystyki w Egipcie, aby sfotografować jeden z najczęściej rejestrowanych zabytków na Ziemi - Wielką Piramidę w Gizie.