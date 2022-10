Fotograf tworzy za pomocą Lego filmową scenę z Harry’ego Pottera

Benedek Lampert to węgierski fotograf, który specjalizuje się w fotografowaniu zabawek i miniatur (w szczególności LEGO) - Podzielił się filmem, który umożliwia zajrzenie za kulisy powstawania jego zdjęcia, w którym głównym bohaterem jest 801-elementowy zestaw LEGO z pociągiem z Harry’ego Pottera Hogwarts Express.



Chociaż sam zestaw z pociągiem nie jest największym pod względem liczby elementów, to Lampert wykracza poza samo zbudowanie i fotografowanie modelu. Poza użyciem zestawu klocków tworzy także samodzielnie inne elementy sceny. W krótkim, trzyminutowym filmie Lampert pomija proces budowania z LEGO zestawu i dzieli się raczej tym, jak planował, mierzył, ciął i malował, a następnie budował otaczający pociąg świat.

