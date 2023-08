Zobacz, jak wygląda od środka Nikon Z8

Kolari to firma specjalizująca się w przebudowie standardowych aparatów fotograficznych na takie, które są w stanie robić zdjęcia w podczerwieni czy ultrafiolecie. Firma zajmuje się również produkowaniem filtrów, czy nawet takimi nietypowymi eksperymentami, jak stworzenie aparatu fotograficznego z ziemniaka. W ramach prac związanych z przebudowywaniem aparatów Kolari często udostępnia w sieci filmy, ukazujące, jak wyglądają rozebrane na poszczególne części różne modele. Kolari opublikowało taki film przykładowo z Sony A1, a teraz podzieliło się wideo z rozebranym na części pierwsze Nikonem Z8.



Nikon Z8 rozłożony na części

Po rozmontowaniu Nikon Z8 okazuje się całkiem podobny do Nikona Z9 (Kolari rozpracowało ten drugi model w zeszłym roku). Z8 posiada pełnoklatkowa matrycę o rozdzielczości 45,7 megapikseli i nie ma mechanicznej migawki. To co różni Z8 i Z9 to fakt, że drugi z aparatów posiada zintegrowany grip. Nikon Z8 jest wyglądem zbliżony do modeli Z6 II i Z7 II, choć zachowuje większe gabaryty.