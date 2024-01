Prawdziwe kolory Neptuna i Urana

Ostatnio pisaliśmy o tym, jak zdjęcia głębokiego kosmosu mogą wprowadzić w błąd ludzką percepcję, podpowiadając jej, że w rzeczywistości odległe od siebie obrazy znajdują się od siebie dużo dalej. Okazuje się, że kierując obiektyw w stronę ciał niebieskich, czeka na nas jeszcze więcej pułapek. Przykładem jest interpretacja kolorów Urana i Neptuna.



Nic nie jest takie, jakie się wydaje - zgadnij, jaki naprawdę kolor ma Neptun?

Najnowsza analiza zdjęć wykonanych przez należącą do NASA sondę Voyager 2 ujawniła, że planety Neptun i Uran mają w rzeczywistości znacznie bardziej zbliżoną kolorystykę, niż wcześniej sądzono. Typowe, powszechnie dostępne przedstawienie Neptuna - ósmej i najbardziej oddalonej od Słońca planety naszego układu - prezentuje go w kolorze głębokiego błękitu. Natomiast zdjęcie Urana - siódmej z kolei planety Układu Słonecznego - prezentuje go w znacznie jaśniejszym, bledszym odcieniu niebieskiego. Jednakże w rzeczywistości Neptun i Uran mają znacznie bardziej zbliżone odcienie, niż dotychczas sądzono. Do takich wniosków naukowcy doszli na podstawie najnowszych badań, opublikowanych przez Królewskie Towarzystwo Astronomiczne.