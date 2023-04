Zmiany klimatyczne na Ziemi na przykładzie Blue Marble

W grudniu 1972 roku ostatnia misja księżycowa NASA Apollo 17 wykonała kultowe zdjęcie zatytułowane Blue Marble, które przedstawiało całą półkulę ziemską - Wiele osób, w tym pisarz science fiction, naukowiec NASA i popularyzator nauki Carl Sagan spodziewał się, że ten widok odmieni stosunek ludzi do swojej macierzystej planety. Jak wygląda Ziemia obecnie z kosmosu i na ile nadzieje słynnego naukowca były zasadne?

Zobacz porównanie zdjęć Ziemi, które pokazują, jak przez 50 lat zmienił się klimat

Obraz wykonany przez astronautów Apollo 17 sprawił, że Ziemia wydawała się wyjątkową planetą, o którą warto dbać. Zdjęcie to stało się symbolem globalnego ruchu ekologicznego i było inspiracją do rozpoczęcia wielu działań na rzecz ratowania błękitnej planety. Obecnie jednak ten portret Ziemi stanowi historyczny artefakt. 50 lat później, dokładnie 8 grudnia 2022 roku, NASA wykonała nowe zdjęcie Ziemi, które nawiązuję do Blue Marble z 1972 roku. Wykorzystała do tego sondę Deep Space Climate Observatory oddalonej od Ziemi o 1,5 miliona kilometrów. Zdjęcie ujawnia wyraźne zmiany na powierzchni naszej planety, z których niektóre wskazują na postępujące przez 50 lat zmiany klimatyczne.