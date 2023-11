Konfrontacja windsurfera z wielorybem

Windsurfer zarejestrował swoje zderzenie z wyskakującym z pod powierzchni wody wielorybem, a całe zdarzenie zostało nagrane kamerę sportową GoPro 360.



55-letni Jason Breen uprawiał windsurfing w Moana Vale w Sydney, gdy wieloryb wyskoczył z głębin. W pewnym momencie podczas surfer pływania dostrzegł zwierzę. Widział, jak ogromny ssak wypływając staje się coraz większy, ale zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie nic już zrobić. Jak twierdzi sportowiec, ogromne zwierzę wciągnęło go pod wodę na głębokość aż 10 metrów. Na szczęście udało mu się uciec, gdyż linka łącząca go z deską się odczepiła.

