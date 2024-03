Najostrzejszy obraz otoczenia czarnej dziury w historii

Nie tak dawno temu czarne dziury pozostawały hipotetycznymi obiektami, a tym bardziej nikt nie marzył o zobrazowaniu ich otoczenia - Teraz wraz z kolejnymi odkryciami i badaniami uzyskujemy coraz bardziej ostre obrazy. Zobacz kolejne niebywałe dokonanie naukowców.



Kolejny obraz czarnej dziury pozwala jeszcze lepiej zrozumieć wszechświat

W 2019 roku w ramach współpracy Teleskopu Horyzontu Zdarzeń opublikowano pierwszy w historii obraz otoczenia czarnej dziury. Przez prasę i portale internetowe obraz ten został błędnie nazwany "zdjęciem czarnej dziury". Te masywne obiekty mają taką siłę oddziaływania grawitacyjnego, że nie jest w stanie z niego wydostać się nawet światło. A jak wiadomo bez światła nie ma fotografii. Coś, co nie emituje bądź nie odbija światła nie może zarejestrować się na obrazie fotograficznym. Dlatego to, o czym mowa w doniesieniach naukowców, to tak naprawdę obraz otoczenia czarnej dziury. Niemniej tam w środku, za zasłoną czarni widnieje czarna dziura.