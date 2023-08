Niesamowite filmy poklatkowe ukazujące miasta Afryki

Mayeul Akpovi wykonał niesamowite filmy typu time lapse, które pokazują piękno afrykańskich miast - To ciekawe spojrzenie na ten kontynent, który zazwyczaj kojarzy się z nieco innymi obrazkami.



Miasta Afryki na zachwycających time lapsach

Afryka to ogromny kontynent i jak w wielu miejscach na świecie, pełno jest w nim kontrastów. Filmy time lapse autorstwa Mayeula Akpovi pokazują tętniące życiem ośrodki. To ciekawe przeciwieństwo do tych obrazów, które głównie przychodzą na myśl, gdy pomyśli się o Afryce. Najczęściej ten kontynent kojarzy się ze zdjęciami sawann czy dzikich krajobrazów. Miejskich scenerii w świadomości ludzi niemieszkających w Afryce jest raczej mało.