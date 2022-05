Nowy Jork lat 80. na niezwykłych zdjęciach ulicznych Pamela Shabazza

Street photo Jamela Shabazza uchwyciło ważną epokę Nowego Jorku i jego dzielnic - W latach 80-tych fotograf ten przemieszczał się po mieście i używał swojego aparatu tak, aby nawiązywać nie tylko kontakt z modelami i miastem, ale również być pośrednikiem pomiędzy fotografowanymi ludźmi a widzami. Jego spojrzenie pełne uśmiechu - w skądinąd w ciężkich czasach dla niektórych regionów Nowego Jorku - potrafiło angażować ludzi a jednocześnie utrwalać historię miasta.



Zdjęcia Jamela Shabazza nie da się zakwalifikować jako typową fotografię uliczną. Jego prace oscylują raczej pomiędzy fotografią podróżniczą (właściwie Nowy Jork przemierzał jak podróżnik), fotografią portretową, reportażem, dokumentem a street photo właśnie. Część jego obrazów to typowe portrety środowiskowe, w innych widać anegdotyczność zamykającą się w jednej klatce charakterystycznej dla street photo.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem