Pierwsze nagranie wraku Titanica w 8K

Ekspedycja o nazwie Titanic 2022 zdołała uchwycić pierwszy materiał pokazujący wrak w jakości 8K - Pozwala to na zobaczenie najdrobniejszych szczegółów zatopionego statku.



Celem wyprawy Titanic 2022 jest zbadanie wraku RMS Titanic, który znajduje się na głębokości 3800 metrów pod powierzchnią oceanu, w miejscu gdzie zatonął w kwietniu 1912 roku po zderzeniu z górą lodową podczas dziewiczego rejsu z Southampton w Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku. Ekspedycja przewiduje wiele nurkowań, w trakcie których ich celem będzie ocena i udokumentowanie stanu wraku za pomocą kamer głębinowych rejestrujących w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo użyte mają być skanery sonarowe 3D, tak aby zdecydowanie zwiększyć wiedzę o RMS Titanic, a także tempa jego niszczenia i umożliwić pełne udokumentowanie życia morskiego zamieszkującego wrak.

