Pierwsze pełnowymiarowe skany wraku Titanica

Pierwsze pełnowymiarowe cyfrowe skany wraku Titanica pokazują, jak obecnie wygląda jeden z najsłynniejszych statków na świecie - I robią to z ogromną szczegółowością.



Zobacz mapę 3D wraku Titanica

RMS Titanic zderzył się z górą lodową w trakcie swojego dziewiczego rejsu do Nowego Jorku i osiadł na dnie północnego Atlantyku w kwietniu 1912 roku. Katastrofa ta doprowadziła do śmierci 1500 pasażerów i członków załogi. Teraz po ponad 100 latach udało się zmapować wrak statku znajdujący się na dnie oceanu, pokazując go przy tym z ogromną szczegółowością.