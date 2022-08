Pierwsze w historii nagranie bardzo rzadkiej meduzy

Nurek u wybrzeży Papui Nowej Gwinei miał wiele szczęścia i nagrał wspaniały materiał wideo, ukazujący przedstawiciela meduz pudełkowatych (dokładnie to gatunek Chirodectes maculatus) - Samo nagranie jest spektakularne, ale jeszcze bardziej imponujący jest fakt, że to dopiero drugie w historii udokumentowanie tego gatunku.



Chirodectes maculatus to niezwykła meduza, która ma cztery grup pasiastych macek ciągnących się za przezroczystym ciałem. Jak można przeczytać w opisie widniejącym pod nagraniem meduza ta jest trochę większa od piłki (nożnej) i dość szybko pływa. Większość meduz pudełkowych jest jadowita, a niektóre nawet bardzo mocno i są niebezpieczne dla ludzi. Jednakże w przypadku tego konkretnego gatunku nie trzeba się obawiać, gdyż nie stanowi zagrożenia dla człowieka.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem