Pierwsze zdjęcia asteroidy wykonane przez NASA

Misja prowadzona przez NASA pod nazwą Lucy to pierwsza operacja mająca na celu badanie asteroidy trojańskiej Jowisza - Na Ziemię dotarły pierwsze zdjęcia tego obiektu - jak się okazało, bardzo zaskakujące dla naukowców.







Zaskakujące zdjęcia asteroidy nadesłane przez sondę Lucy

Członkowie zespołu badawczego Lucy zauważyli, że jasność docelowej asteroidy zmieniała się w nieoczekiwany sposób tuż przed zbliżeniem się do niej satelity. Mogło to wskazywać na to, że to, co wydawało się pojedynczą asteroidą, mogło być w rzeczywistości dwoma ciałami niebieskimi. Jednakże do potwierdzenia tej teorii konieczne było uzyskanie zdjęcia.