Zdjęcia nowego gatunku małego jelenia

Wydaje się, że wszędobylskie aparaty i kamery odkryły już niemal wszystko - Okazuje się jednak, że wciąż pozostaje wiele do odkrycia, a przykładem jest nowy gatunek małego jelenia.



Nowy gatunek małego jelenia uchwycony na zdjęciach i filmie

Ten mały jeleń został odkryty w Andach w Peru, co czyni go pierwszym od 60 lat nowym gatunkiem jelenia odkrytym w Ameryce Południowej. To odmiana pudu - najmniejszego jelenia na świecie. Te małe ssaki żyją w całych środkowych Andach - od zimnych i smaganych wiatrem łąk andyjskich po mgliste lasy znajdujące się na niższych zboczach pasma. W ramach badania zespół naukowców ujawnił, że pierwsze obserwacje nowego gatunku – obecnie nazwanego "Pudella carlae" – pojawiły się, gdy badacz Javier Barrio zauważył na wolności dziwnego i drobnego jelenia. Naukowiec dostrzegł pasące się zwierzęta i wyglądały one inaczej, niż okazy widziane na północy.