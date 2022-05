Zobacz rok z życia pustułek

Robert Fuller jest fotografem dzikiej przyrody, który przez ostatni rok obserwował parę pustułek - Pomagał sobie w tym przygotowanymi siedliskami i kamerami zapewniającymi nagrania w wysokiej rozdzielczości, a w efekcie powstały filmy i zdjęcia, dające niezwykły wgląd w dziką przyrodę.



Fotograf i filmowiec Rober E. Fuller opublikował film na YouTube, szczegółowo opisując wspólne życie pary pustułek, które nazwał Apollo i Atena. Autor użył do tego wyrafinowanej sieci poukrywanych kamer. Artysta wyznał, że przez wiele lat zbierał doświadczenia, które pozwoliły mu dopracować jego system kamer. Nie chce przy tym zdradzać tajemnic swojego warsztatu. Jedyne czym podzielił się autor to fakt, że wykorzystuje w swojej pracy aparaty Sony A9 i Panasonic GH5.

