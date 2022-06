San Francisco w kolorze na kilka dni przez wielkim trzęsieniem ziemi

Bracia Miles byli jednymi z pionierów kina, którzy w 1906 roku nakręcili film: Podróż w dół Market Street (A trip down Market Street) - Ukazali na nim podróż z 8th Street do Embarcadero, która trwała 13 minut. Ten bezcenny film dokumentuje życie na ulicach San Francisco widziane z perspektywy kolejki, pokazując ruchliwy pas pełen powozów konnych, pojazdów, ludzi i budynków z tamtych czasów.



Zobacz odrestaurowany film ukazujący San Francisco na kilka dni przed wielkim trzęsieniem ziemi

To nagranie to swoista podróż wehikułem czasu do San Francisco jakiego nie znamy. Dzięki pracy zaawansowanych algorytmów udało się pokolorować i odrestaurować ten obraz, tak iż miniony świat dawnego San Francisco wydaje się jeszcze bardziej realny. To, co w szczególności sprawia, że film jest tak istotny to fakt, ukazuje miasto zaledwie kilka dni przed tym, jak ten krajobraz zmienił się nieodwracalnie. Trzęsienie ziemi o sile 7,9 stopnia wstrząsnęło wybrzeżem Kalifornii we wczesnych godzinach porannych dnia 18 kwietnia 1906 roku. Katastrofalne były nie tylko same wstrząsy, ale również pożary, które zostały przez wstrząsy wywołane. Pierwotne zniszczenia i późniejsze pożary zabiły ponad 3000 osób i zniszczyły 80% architektury oraz infrastruktury ówczesnego San Francisco.