Studio na kołach, które kosztuje tyle co luksusowa willa

Poznaj Living Vehicles Creative Studio, czyli przyczepę kempingową, która skrywa zaawansowane studio i kosztuje około 1 500 000 złotych (324 000 USD) - To połączenie przenośnego biura, studia i mieszkania, które jest gotowe do każdej podróży i dotrze wszędzie tam, gdzie może je zaciągnąć pełnowymiarowy pickup.



Studio na kołach droższe niż dom

Ta przyczepa kempingowa to z pewnością sen niejednego pasjonaty filmowania, fotografowania i podróżowania. Jest zasilana przez system LVenergy, który łączy w sobie źródła energii słonecznej, alternator i generator prądu. To mobilne studio zostało zaprojektowane w Santa Barbara w Kalifornii i idealnie nadaje się na podróż do słonecznych miejsc, radząc sobie nawet wtedy, gdy zostanie zaparkowane z dala od sieci elektrycznej.