Zobacz teledysk stworzony na podstawie zdjęć z Google Street View

Teledysk do piosenki Axela Bomana został stworzony w całości ze zdjęć pochodzących z Google Street View i przedstawia lokalizacje z całego świata - Reżyser Adam Chitayat przygotował swoisty film poklatkowy, gdy przebywał w domu w czasie pandemii Covid-19 i tęsknił za możliwością eksplorowania świata.



Teledysk złożony tylko ze zdjęć z Google Street View

Adam Chitayat zaczął tworzyć projekt używając wyłącznie zdjęć z Google Street View. Zwiedzał niesamowite przestrzenie i pobierał obrazy oraz tworzył ujęcia w formie time lapsów. Początkowo nie miał pomysłu na to, co zrobić ze swoim unikalnym dziełem. Praca pozostawała więc na twardym dysku komputera, dopóki autor nie usłyszał piosenki szwedzkiego DJ-a Axela Bomana, która zdaniem reżysera pasowała do jego ujęć.