Time lapse, ukazujący budowę gniazda i składanie jajek

Oto wyjątkowy film poklatkowy, pozwalający podejrzeć wnętrze budki lęgowej, w której modraszka buduje swoje gniazdo i składa jajka. Dzięki time lapsowi możliwe jest obejrzenie w przyspieszonym tempie całego procesu wyściełania kryjówki i złożenia pierwszego jaja.



Time lapse ukazuje etapy ptasich lęgów w czasie krótszym niż 8 minut, dając dzięki temu wyjątkowy wgląd w sekrety natury. Mała, drewniana budka lęgowa została zamontowana 5 marca na obrzeżach maista Loughborough w Leicestershire w Wielkiej Brytanii. Niedługo potem para modraszek zaczęła budować w niej gniazdo. Zazwyczaj budowanie gniazda przez modraszki trwa od jednego do dwóch tygodni, ale widoczna na filmie para poświęciła temu aż siedem tygodni.

