Zobacz z lotu ptaka jak zmieniają się pory roku

Nie tak dawno świętowaliśmy kolejny pełen obrót Ziemi wokół Słońca - Ruch ten jest nierozerwalnie związany z porami roku, a świetnym tego podsumowaniem jest film poklatkowy Arvidsa Baranovsa, który przedstawia z lotu ptaka zmiany pór roku.



Autor filmu poklatkowego stworzył niesamowite przejścia, które pozwalają zobaczyć, jak konkretne fragmenty krajobrazu prezentują się w różnych okresach roku. Korzystając z drona DJI Mavic 2 Pro i aplikacji Litchi wybrał około 30 charakterystycznych łotewskich lokalizacji - od krętych rzek po parki narodowe - aby wykorzystać swoje umiejętności fotografa powietrznego do zilustrowania zmieniających się sezonów.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem