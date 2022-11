Historyczny start Artemis na fotografiach

NASA po wielu próbach i długim odkładaniu terminu lotu wreszcie skutecznie wyniosła w kosmos rakietę z misją Artemis 1 - To oznacza początek nowej ery eksploracji przestrzeni kosmicznej i rozpoczęcie powrotu człowieka na Księżyc. Misja ta utoruje także drogę do zbudowania bazy orbitalnej na Księżycu i pozwoli ludziom stworzyć przystanek do dalszej, jeszcze głębszej eksploracji wszechświata.





Piękne zdjęcia ukazujące start misji Artemis 1 Historyczny start miał miejsce w Centrum Lotów Kosmicznych im. Kennedy’ego na Florydzie. Start obserwowały tłumy naocznych obserwatorów i oficjeli. Misja Artemis 1 to pierwszy test w przestrzeni kosmicznej systemów, które będą podstawą do dalszych lotów na Księżyc i zaniesienia tam człowieka. Rakieta SLS wyniosła w przestrzeń kosmiczną statek Orion, który został zaprojektowany w celu zabierania ludzi w kosmos dalej niż kiedykolwiek wcześniej.