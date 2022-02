Zdjęcie żółwia, którego sfotografowano też w 1886 roku

Jonathan to żółw olbrzymi żyjący na odległej wyspie Świętej Heleny - W tym roku skończy 190 lat, co czyni go najstarszym żółwiem na świecie, jaki kiedykolwiek żył. Sfotografowano go już w 1886 roku, i dziś, po wykonaniu nowego wizerunku Jonathan może cieszyć się zdjęciami wykonanymi w odstępie 136 lat.



Zobacz zdjęcie najstarszego zwierzęcia lądowego na świecie Jonathan to gigantyczny żółw z Seszeli, który przybył na wyspę Św. Heleny statkiem w 1882 roku. List w ewidencji wyspy stwierdza, że żółw był prezentem dla wyspy od brytyjskiego administratora kolonialnego Sir Williama Grey-Wilsona, który później został gubernatorem wyspy w 1887 roku.