Zdjęcie zrobione z ISS pokazujące, jak szybko porusza się stacja kosmiczna

Większość ludzi wie, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) porusza się nad naszymi głowami naprawdę szybko - Jednakże dużo trudniej jest uświadomić sobie, co to tak naprawdę oznacza. Aby pomóc w pojęciu prędkości, z jaką orbituje wokół Ziemi ISS, przebywający na jej pokładzie astronauta Thomas Pesquet wykonał i udostępnił fotografię, która chociaż w pewnym stopniu obrazuje, jak to jest podróżować z prędkością 28 000 km/h.



Zdjęcie wykonane przy prędkości 28 000 km/h Próbując zwizualizować, jak to jest pędzić ponad Ziemią z tak oszałamiającą prędkością astronauta eksperymentował z 30-sekundową ekspozycją. Skupił aparat na elementach stacji widocznych na tle nocnego nieba Ziemi.