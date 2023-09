Zoo w Toronto prosi odwiedzających, aby przestali pokazywać gorylom filmiki

Okazuje się, że zbyt duża ilość czasu spędzana przed ekranem smartfona szkodzi zdrowiu nie tylko ludzi - Podobnie rzecz się ma u goryli i z tego właśnie powodu zoo w Toronto poprosiło odwiedzających, aby zaprzestali pokazywania tym wielkim małpom filmików na ekranach smartfonów.



Goryle oglądające filmiki na ekranach smartfonów są nimi tak zafascynowane, że wolą zajmować się tym zamiast rozwijaniem swoich relacji z innymi małpami. Według zoo w Toronto prowadzi to do rozluźnienia więzi w grupie tych zwierząt i utrudnieniach podczas łączenia w pary. W związku z tym dla dobra goryli władze zoo poprosiły odwiedzających, aby zaprzestać pokazywania im jakichkolwiek filmików i zdjęć na ekranach smartfonów. Okazuje się, że niektóre treści mogą być dodatkowo stresujące dla małp i tym bardziej negatywnie wpływać na ich kontakty towarzyskie.

