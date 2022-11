Zoom na prezenty 2022. Świąteczny poradnik zakupowy dla miłośników fotografii i wideo

Ho ho ho! Idą Święta! Czy wszyscy fotografowie i fotografki byli w tym roku grzeczni? Jeśli tak, to przygotowaliśmy dla Was listę prezentów na święta, która będzie znakomitą podpowiedzią dla tych, którzy chcą zrobić udany prezent pasjonatom robienia zdjęć i filmowania. Napisz więc z nami list do Mikołaja - w artykule znajdziesz nie tylko fotograficzne prezenty na święta, ale również dla tych, którzy mają smykałkę do wideo.



Polaroid Go - coś dla fanów klasyki

Polaroid Go

Polaroid to ikoniczna marka, słynąca z fotografii natychmiastowej. Od nazwy tego producenta wzięły się zresztą określenia fotografia polaroidowa, mianem polaroidów określa się też charakterystyczne fotografie z białą ramką. Podarowanie prezentu, który pozwala na poznanie magii fotografii natychmiastowej, będzie strzałem w dziesiątkę dla każdego fotografa i fotografki - od początkujących po profesjonalistów. Co więcej, to także świetny pomysł na świąteczny prezent dla dzieci i młodzieży. W szczególności polecanym modelem jest Polaroid Go , który jest ucieleśnieniem tego, czym powinna być fotografia natychmiastowa. Prosta, szybka i przyjemna, a w dodatku dostępna w każdym miejscu. Głównym wyróżnikiem tego modelu jest zminiaturyzowana konstrukcja, która gwarantuje pełną mobilność. Polaroid Go można zabrać dosłownie wszędzie i mieć go ciągle pod ręką, w każdej sytuacji gromadząc wyjątkowe wspomnienia w postaci fotek natychmiastowych. Tym bardziej, że ten aparat natychmiastowy wykorzystuje wydajny akumulator, umożliwiający zrealizowanie aż 15 pakietów filmów na jednym ładowaniu. Polaroid Go Polaroid Go będzie doskonałym prezentem dla młodszych pasjonatów robienia zdjęć. Pozwoli na poznanie innych możliwości twórczej ekspresji za pomocą obrazów, niż tylko fotografowanie smartfonem. Posiada ciekawe kreatywne funkcje, takie jak np. tryb podwójnej ekspozycji, lusterko do selfie czy samowyzwalacz. Całość dopełnia charakterystyczny design, będący znakiem rozpoznawczym Polaroida. Zdjęcia natychmiastowe to wyjątkowe pamiątki z każdej imprezy, towarzyskiego spotkania czy codziennych sytuacji. Od razu po naciśnięciu migawki można mieć w ręku gotową odbitkę, co stanowi wyjątkowy urok tej tradycyjnej metody robienia zdjęć.

Polaroid Now+ - jeszcze więcej możliwość fotografii natychmiastowej

Polaroid Now+

Polaroid Now+ to rozbudowana wersja aparatu natychmiastowego, posiadająca wiele ciekawych funkcji, umożliwiających jeszcze bardziej ekspresyjną zabawę z fotografią natychmiastową. Polaroid Now+ ma kultową stylistykę, która nawiązuje do dawnych, tradycyjnych aparatów natychmiastowych. Stanowi więc kontynuację najlepszych tradycji marki, ale jednocześnie wprowadza kilka nowoczesnych funkcji. Przykładowo możliwe jest skorzystanie z ulepszonej aplikacji mobilnej Polaroid. Możesz więc połączyć tego Polaroida ze smartfonem, co da Ci dostęp do rozbudowanych funkcji fotografowania - malowania światłem, podwójnej ekspozycji, trybu ręcznego i wiele więcej. Tym, co jeszcze wyróżnia model Now+ jest zestaw 5 filtrów optycznych dostarczanych w opakowaniu z aparatem. Pozwalają one na nasycanie zdjęć kolorami czy dodawanie ciekawych efektów wizualnych. Nieocenioną pomocą podczas wykonywania zdjęć natychmiastowych będzie wbudowana lampa błyskowa, umożliwiająca fotografowanie w każdej sytuacji. Zdjęcia po zmroku, w ciemnych pomieszczeniach czy na imprezach będą teraz doświetlone światłem błyskowym. Polaroid Now+ Zdjęcia natychmiastowe to świetny pomysł na prezent świąteczny, gdyż umożliwiają znakomitą zabawę i dają narzędzie, które pozwoli zapisać najpiękniejsze chwile. W połączeniu ze świetnym materiałami światłoczułymi Polaroid (sprzedawane są oddzielnie i nie są dostarczane z podstawowymi wersjami aparatów) możesz skorzystać z białej ramki. Dostępne w sprzedaży są także papiery światłoczułe z różnokolorowymi ramkami, które można dopasować do stylu użytkownika aparatu Polaroid.

Zhiyun Smooth X

Polaroid Go i Now+ to coś, dla lubiących tradycyjne fotografowanie, ale teraz pora omówić pomysł na prezent na święta, który pozwala wykorzystać całkowicie potencjał nowoczesnych smartfonów. I umożliwi jednocześnie w pełni kreatywne filmowanie (choć świetnie sprawdza się także podczas filmowania). Kolejna propozycja to mały gimbal do smartfonów od uznanego producenta akcesoriów stabilizujących Zhiyun Smooth X To kolejny świąteczny prezent, który obdarowany lub obdarowana będą mogli mieć niemal zawsze przy sobie. Jego kompaktowa, składana konstrukcja sprawia, iż zmieści się nawet w kieszeni i waży przy tym tylko 246 g. Jednocześnie taka miniaturowa budowa wciąż pozwala na ogromną funkcjonalność tego gadżetu. Urządzenie posiada teleskopowy uchwyt, który pozwala na wykorzystanie Smooth X jako selfie sticka. Ale podstawowe zastosowanie to oczywiście ultra wydajna stabilizacja smartfona i redukcja drgań - i to przez 4 godziny na jednym ładowaniu akumulatora. Taki gimbal to właściwie kilka prezentów w jednym. Poza ułatwieniem filmowania pozwala także na łatwiejsze wykonywanie zdjęć smartfonem. Jest to więc prezent na Boże Narodzenie, który spodoba się wszystkim użytkownikom urządzeń mobilnych - fotografom i filmowcom. Przykładowo udostępnia funkcję inteligentnego rozpoznawania gestów w trybie fotograficznym i ułatwia wykonywanie panoram czy filmów poklatkowych. Smartfonem można sterować za pomocą Bluetootha poprzez specjalną aplikację mobilną. Gimbale do smartfonów przydadzą się każdemu - nawet tym, którzy niekoniecznie pasjonują się fotografowaniem czy filmowaniem. Wszak wszyscy używamy teraz urządzeń mobilnych do rejestrowania wspaniałych chwil w życiu - zdecydowanie częściej niż aparatów kompaktowych. Znaleziony pod choinką gimbal umożliwi od razu zrobienie ultra płynnych filmów ze świąt.

Rękawice VALLERRET Markhof Pro V3 Photography Glove - korzystanie z aparatu w każdych warunkach

Rękawice VALLERRET Markhof Pro V3 Photography Glove

Mroźny poranek, wypad na narty, zimowy spacer po lesie, zdobywanie szczytów czy deszczowy, zimny dzień - w każdej takiej sytuacji dobrze jest mieć na rękach wygodne i ciepłe rękawice. A jeszcze lepiej, gdy są to rękawice dla fotografów i filmowców, które pozwolą im na komfortowe i wydajne korzystanie ze sprzętu, nawet w niesprzyjających okolicznościach pogodowych. To kolejny pomysł na świąteczny prezent, który przyda się każdemu entuzjaście fotografowania czy filmowania. Od początkujących, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki, po zaawansowanych amatorów czy profesjonalistów realizujących komercyjne zlecenia - każdemu należy się pełna wygoda podczas operowania aparatem lub kamerą w zimnie czy w deszczu. Po co rezygnować z planów na zrobienie doskonałego ujęcia zimowego krajobrazu czy wracać do domu z odmrożonymi rękami - wystarczy założyć rękawice fotograficzne VALLERRET Markhof Pro V3 Photography Glove W porównaniu z tradycyjnymi rękawiczkami model ten wyróżnia się specjalną konstrukcją, która ułatwia korzystanie ze sprzętu i kontrolowanie wszystkich przełączników oraz pokręteł. Posiadają nakładki na palce FlipTech z magnesami, które umożliwiają błyskawiczne odsłonięcie końców palców. Zastosowane w nich materiały to 100% Merino Wool Liner, Thinsulate Insulation (C100/C70), DWR Goat Leather i wodoodporny Polyester Twill. Ktoś, do kogo trafi taki prezent, będzie czuł się, jakby schował dłonie w miękkim kocu i skutecznie będzie izolował je od niesprzyjającego otoczenia. Takie rękawiczki dla fotografów to nie tylko zabezpieczenie rąk przed zimnem - to także większe bezpieczeństwo sprzętu. Antypoślizgowy chwyt sprawia, że sprzęt wciąż będzie leżał pewnie w dłoniach. Ciekawostką jest to, że rękawiczki od Vallerret posiadają maleńką kieszeń na kartę pamięci lub ogrzewacz do rąk. Można mieć więc podstawowe akcesoria dosłownie pod ręką.

Czytnik kart Lexar Professional Multi Card 3w1 USB 3.1 - dla tych, którzy chcą tworzyć bez kompromisów

Lexar Professional Multi Card 3w1 USB 3.1

Podaruj bliskim fotografom i filmowcom coś, co pozwoli im usprawnić i przyspieszyć twórczość i wzniesie ich dzieła na wyższy poziom, dzięki lepszej organizacji i wydajności pracy. Takim rozwiązaniem jest profesjonalny czytnik kart pamięci Lexar Professional Multi Card 3w1 USB 3.1. Pozwoli on na błyskawiczne wykonywanie backupów, a więc umożliwi zabezpieczenie bezcennych danych i zarejestrowanego materiału od razu po sesji, tak aby nie przepadły żadne perfekcyjne kadry. Ten prezent bożonarodzeniowy będzie więc dawał bliskim poczucie bezpieczeństwa, pewność, że ich dane są ochraniane.

Lexar Professional Multi Card 3w1 USB 3.1 może zapewnić transfer plików nawet z prędkością 321 MB/s dla kart pamięci formatu SD i microSD. Co więcej, jest kompatybilny również z kartami Compact Flash, które obsługuje z prędkością 160 MB/s. To oznacza błyskawiczne przesyłanie danych, bez zbędnej zwłoki. Poza prędkością działania ten sprzęt daje także ogromną elastyczność podczas pracy z danymi - obsługuje wszystkie najbardziej popularne formaty kart pamięci, czyli SD, microSD i CompactFlash.

Lexar Professional Multi Card 3w1 USB 3.1

Ten pomysł na prezent świąteczny jest bardzo uniwersalny, gdyż za sprawą złącza USB może być podłączany do laptopów i komputerów stacjonarnych zarówno z systemem Windows, jak i macOS czy Linux. Ponadto jest kompatybilnie wsteczny z technologiami UHS-I i USB 2.0, co oznacza, że może działać z każdym sprzętem, nawet starszej generacji (dla takich rozwiązań nie będzie co prawda pracował z maksymalną dla siebie wydajnością, ale będzie oferował najszybszy przesył danych dla wolniejszych kart i złączy w komputerach, wciąż zachowując pełną funkcjonalność przy kopiowaniu danych). Możesz więc w ciemno kupić czytnik Lexar Professional Multi Card 3w1 USB 3.1 jako prezent dla fotografa lub fotografki i mieć pewność, że będzie z ich sprzętem. Nie musisz nawet orientować się w tych wszystkich oznaczeniach kart pamięci. Co więcej, świetny design sprawia, że będzie elegancko wyglądał na każdym biurku.