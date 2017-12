Zoom na prezenty - świąteczny poradnik zakupowy

Jak co roku, koniec listopada i początek grudnia to okres wzmożonych poszukiwań ciekawych prezentów świątecznych. I jak zwykle osoby pragnące kupić coś zapalonemu fotografowi przeżywają piekielne męki, nie wiedząc, na co się zdecydować. Nasz tegoroczny poradnik ma pomóc Wam w tym zadaniu, a także tej części z Was, która właśnie pisze list do św. Mikołaja i zastanawia się, na co w ramach nieziemsko ciasnego budżetu może sobie pozwolić.

Aparaty cyfrowe

W tym roku nasz poradnik prezentowy jest inny niż wszystkie. Przyświeca mu dość proste założenie: nikt nie zna sprzętu fotograficznego tak dobrze, jak korzystający z niego na co dzień zawodowi fotografowie. Dlatego też zamiast rozpisywać się o tym, co warto sprezentować bliskiej osobie parającej się robieniem zdjęć, postanowiliśmy ograniczyć nasze uwagi do faktów, a głos oddać profesjonalistom. Robiąc tak, mamy też nadzieję, że uda się Wam wybrać coś odpowiedniego, biorąc pod uwagę przede wszystkim szczegółowe zainteresowania obdarowywanej osoby – wiadomo bowiem, że pejzażystę niekoniecznie musi zainteresować to, co miłośnika reportażu ulicznego czy fotografa studyjnego.



Co dać na święta osobie pasjonującej się fotografią? To nie jest proste zadanie. Nie tylko wymarzone prezenty są na ogół droższe niż przeciętne podarunki, ale jeszcze dodatkowym problemem jest takie trafienie z podarunkiem, aby okazał się on użyteczny dla danej osoby i jej pasji. Fotografowie wykonują różne zdjęcia i tak samo zróżnicowane są ich wymagania. (Fot. Elektra Noelani Grey)

Zaczynamy od tego, co wszyscy lubią najbardziej, czyli od aparatów i obiektywów. Na trzeciej stronie omawiamy sprzęt oświetleniowy – zarówno do studia, jak i w teren – a na stronie czwartej proponujemy rozmaite akcesoria fotograficzne. Jak widać, każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Aparaty cyfrowe – lustrzanki

Pierwszą grupą sprzętową, którą chcemy zaproponować, są oczywiście aparaty cyfrowe. To rozwiązanie dla osób lubiących uderzyć naprawdę mocno. Jednak jeżeli uważasz, że ten, którego masz zamiar obdarować, marzy o nowej cyfrówce i jest to w zasięgu Twoich możliwości, to czemu nie zrobić bliskiej osobie prezentu życia? Trzeba tylko wybrać odpowiedni model.

Canon EOS 80D – cena 4344 zł (wersja bez obiektywu) + zapasowy akumulator + promocja cashback

Jeden z najlepszych aparatów dla wymagających fotoamatorów dostępny obecnie w sprzedaży. Wyposażony w matrycę formatu APS-C oraz układ autofokusu typu Dual Pixel CMOS AF z 45 punktami krzyżowymi jest niezawodnym narzędziem zarówno fotograficznym, jak i filmowym. Oferuje doskonałą jakość obrazu, czułość matrycy regulowaną w zakresie 100-16000 ISO (z możliwością cyfrowego rozszerzenia do ekwiwalentu 25600 ISO) oraz możliwość filmowania w formacie 1080/60p. Jego możliwości uzupełniają liczne nowoczesne technologie, takie jak moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi+NFC, tryb seryjny 7 kl./s, odchylany ekran LCD z funkcją dotykowego sterowania czy tryb cichego fotografowania.

Canon EOS 80D (Fot. Canon)

"Uwielbiam możliwość zdalnego fotografowania. Moim odkryciem było to, że nowoczesne aparaty marki Canon, takie jak lustrzanka EOS 80D oferują sterowanie aparatem przez Wi-Fi. Skorzystałem z tej funkcji m.in. do sfotografowania dzięcioła dużego i jego potomstwa. Wykorzystałem to, że dziupla była dość nisko w pniu drzewa, i ustawiłem statyw na poziomie otworu w brzozie w odległości 3–4 metrów. Wycelowałem aparat, połączyłem go z moim smartfonem za pomocą aplikacji Camera Connect, a sam ukryłem się 20 metrów dalej w zaroślach, które maskowały moją obecność. Cierpliwie obserwowałem obraz na żywo na ekranie telefonu. Gdy pojawił się dzięcioł, nie płosząc go swoją obecnością, wykonałem serię zdjęć, wyzwalając migawkę za pomocą aplikacji." – Zygmunt Novák

"80D dysponuje nowszym typem sensora, który odznacza się lepszą dynamiką tonalną, jaką obserwowaliśmy w wyższych modelach. Umożliwia rejestrowanie większej liczby drobnych szczegółów ze względu na rozdzielczość 24 megapikseli. Użytkownik może korzystać ze wspaniałych możliwości, jakie w przypadku filmowania oferuje najnowsza generacja autofokusu Dual Pixel CMOS AF." – Mike Ballard

"Moim zdaniem Canon 80D sprawdza się bardzo dobrze. [...] Jeżeli waszą pasją jest fotografia portretowa, to moim zdaniem 80D z pewnością jest kandydatem godnym rozważenia. Szczególnie gdy jesteście mniej zaawansowanymi fotografami lub zajmujecie się wykonywaniem zdjęć portretowych od niedawna. [...] Ja sam byłem z niego niesamowicie zadowolony". – Randall Herrera

Canon EOS 6D Mark II – cena 7699 zł (wersja bez obiektywu + akumulator LP-E6N + Sandisk SDXC 64 GB EXTREME PRO 95MB/s)

Nowsza wersja cieszącego się ogromnym powodzeniem modelu EOS 6D – w swoim czasie najtańszego aparatu małoobrazkowego w ofercie Canona. Model EOS 6D mk II wyposażono w układ światłoczuły o rozdzielczości 26,2 megapiksela oraz najnowszy procesor obrazu DIGIC 7. Dzięki zastosowaniu w aparacie hybrydowego układu regulacji ostrości Dual Pixel AF wydajność autofokusu podczas filmowania dorównuje tej, jaką cieszyć mogą się fotografujący. Garść liczb: aparat odznacza się 45 punktami AF o konstrukcji podwójnie krzyżowej, trybem seryjnym 6,5 kl./s oraz zakresem czułości matrycy 100-40000 ISO (rozszerzalny do 50-102400 ISO). Ponadto korpus jest uszczelniony i zabezpieczony przed działaniem pyłu i wilgoci, rejestruje filmy w formacie 1080/60p, oferuje łączność bezprzewodową w standardach Wi-Fi, Bluetooth i NFC oraz ma obrotowy dotykowy wyświetlacz LCD.



Canon EOS 6D Mark II (Fot. Canon)

"Bezproblemowo, intuicyjnie, tak naprawdę nie zastanawiam się nad tym, co mam w ręku, tylko po prostu fotografuję. [...] Bardzo dobrze pracuje się z autofokusem. Do tego niesamowicie duży bufor, dzięki któremu mogę strzelać bez opamiętania. [...] Odwzorowanie kolorów w matrycy jest genialne. [...] Zdjęcia są ostre, dobrej jakości i praca po prostu jest przyjemnością." – Paweł Gajewski (September Art Agency)

"Kiedy fotografuję, naprawdę lubię rozglądać się w poszukiwaniu unikalnych perspektyw i obrazów, których w normalnych warunkach zazwyczaj się nie dostrzega. [...] Ten aparat ma naprawdę przydatną funkcję, dzięki której mogę fotografować z małej wysokości, wykorzystując w tym celu składany ekran, za pomocą którego mogę komponować kadr i wykonywać zdjęcie, dotykając wyświetlacza. To naprawdę proste i intuicyjne. W porównaniu z oryginalnym 6D da się zauważyć prędkość i celność tego nowego układu regulacji ostrości. [...] Jestem pod sporym wrażeniem tego, jak spisuje się ten aparat." – Alex Spurway

Canon EOS 6D Mark II z obiektywem Canon EF 24-105mm f3.5-5.6 IS STM – cena 9699 zł (zestaw + 3 lata gwarancji)

Zestaw składający się z lustrzanki Canon EOS 6D Mark II oraz obiektywu EF 24–105mm f3.5–5.6 IS STM to specjalna oferta dla osób pragnących od samego początku fotografować sprzętem nowoczesnym i bezkompromisowym. Tak jak Canon EOS 6D Mark II stanowi istotny krok naprzód względem swego poprzednika, tak samo obiektyw EF 24-105mm f3.5-5.6 IS STM stanowi podobne udoskonalenie starych, sprawdzonych konstrukcji tzw. przedłużonych standard zoomów. Główną innowacją w tym modelu jest zastosowanie szybkiego napędu STM, który dzięki płynnemu i cichemu działaniu równie dobrze dobrze sprawdza się w rękach fotografów, jak i użytkowników filmujących. A przy tym bez wątpienia jest bardzo uniwersalny z uwagi na zakres ogniskowych obejmujących szerokie pole widzenia, perspektywę standardową i portretową, a także bardzo skuteczny 4-stopniowy układ stabilizacji obrazu.



Canon EOS 6D Mark II z obiektywem Canon EF 24-105 f3.5-5.6 IS STM. (Fot. Canon)

"Fotografowanie ślubów wymaga od fotografa umiejętności dostosowania się do różnych sytuacji i rozmaitego otoczenia. W jednej chwili możesz trzaskać zdjęcia w szczerym polu, a zaraz potem przenieść się do ciasnej łazienki. Robimy zdjęcia pod każdym kątem, jaki tylko można sobie wyobrazić – z wysoka, z niska, z bliska i z daleka. Dysponowanie ekranem dotykowym, który można obrócić i ustawić pod dowolnym kątem, bardzo ułatwia komponowanie zdjęć z nietypowych punktów widzenia. [...] Poziom szczegółów możliwy do uzyskania na zdjęciach wykonanych Canonem 6D Mark II jest niesamowity, nawet przy wysokich czułościach ISO. Przy okazji warto dodać, że Canon odwalił naprawdę dobrą robotę z ograniczaniem poziomu szumów. [...] Jest to aparat dla zawodowców ukryty pod postacią półamatorskiej konstrukcji i adekwatnej ceny." – Daniel i Lindsay Stark

Aparaty cyfrowe – bezlusterkowce

Fujifilm X-T2 – cena 7099 zł (wersja bez obiektywu) + podwójny cashback 860 zł

Jeden z najlepszych aparatów bezlusterkowych formatu APS-C, jaki obecnie można nabyć, a jednocześnie gratka dla każdego fotografa poszukującego dla siebie aparatu z klasą. Kompaktowy korpus w stylu retro odlany ze stopów magnezu, wyposażony w wygodne przyciski i pokrętła pozwalające kontrolować większość kluczowych parametrów fotograficznych, a także bardzo pomysłowo rozwiązany ruchomy wyświetlacz kryje matrycę o rozdzielczości 24,3 megapiksela pracującą w zakresie 200-12800 ISO rozszerzalnym o ekwiwalenty 100, 25600, a nawet 51200 ISO. Aparat ten umożliwia też filmowanie w formacie 4K i dysponuje znakomitym 325-punktowym układem AF. Tradycjonalistom model ten oferuje specjalne tryby pracy, naśladujące działanie popularnych niegdyś filmów światłoczułych, a dla najbardziej wymagających projektanci przygotowali uszczelnienia, podwójne gniazdo kart pamięci i wiele innych funkcji.



Fujifilm X-T2 (Fot. Fujifilm)

"W czasie mojej pracy fotograficznej wydarzyła się kolejna rewolucja, choć niemal przeszedłem obok tego faktu, nie zauważając zmian. Kalejdoskop sprzętu Canona począwszy od D60, 10D, 20D, 30D, 1DmkIIN, 5DmkII i mkIII był wynikiem szybkiego rozwoju technologii cyfrowej. Pojawiło się jednak pytanie: "Co dalej?". W 2012 roku stałem się posiadaczem Fuji X100 i wiedziałem, że to pożądany kierunek. Na rynku pojawił się w końcu poważny gracz w technologii aparatów bezlusterkowych: Fujifilm X-T2! W pełni przeszedłem na to rozwiązanie, porzuciwszy typowe lustrzanki z początkiem 2017 roku. Model X-T2 to ogromny komfort, stylistyka i funkcjonalność aparatu, jakich potrzebowałem. Bezbłędnie dobierane parametry wraz z balansem bieli, możliwość podglądu efektu zdjęcia przed jego wykonaniem, zmniejszenie niemal trzykrotnie wagi całego sprzętu, jaki jest mi niezbędny. Mam do dyspozycji rewelacyjne optycznie obiektywy, intuicyjność i łatwość obsługi. Łatwość obróbki plików zdjęć z tego aparatu i po prostu dobre odwzorowania koloru to kolejne ważne argumenty." – Darek Szubiński

"Model ten jest następcą wspomnianego już X-T1, czyli przedstawicielem najwyższego segmentu aparatów dla zwykłych śmiertelników, jakie Fujifilm ma w ofercie. Można powiedzieć, że plasuje się na równi z X-Pro2, choć posiada nieco inny zestaw cech czyniący go narzędziem chyba nieco bardziej uniwersalnym. [...] X-T2 mnie zachwycił, serio. Aparat ten jest szybki jak błyskawica, przynajmniej w znanej mi skali odniesienia. Mam na myśli tryb AF-S, który bez dwóch zdań działał najsprawniej ze wszystkich aparatów, jakich kiedykolwiek używałem, bez względu na markę. Nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia, uniemożliwiającego wykonanie akceptowalnego jakościowo zdjęcia z ręki, aparat trafiał ostrością wszędzie tam, gdzie chciał. [...] Wizjer w X-T2 wygrywa z jakimkolwiek wizjerem lunetkowo-hybrydowym w modelach udających dalmierzowce. Sterowanie i ogólna ergonomia też wypadają nieco lepiej, a ekran jest odchylany w całkiem zmyślny sposób, co samo w sobie stanowi krok milowy w kwestii jego użyteczności." – Łukasz Sarwiński

Olympus PEN E-P5 – cena 2998 zł (zestaw z obiektywem M.Zuiko Digital 17mm 1:1.8 + wizjer VF4)

Może nie najnowszy, ale nadal jeden z najciekawszych małych bezlusterkowców systemu Mikro Cztery Trzecie. Elegancka stylistyka retro i nowoczesne rozwiązania, takie jak 5-osiowa stabilizacja obrazu, migawka mechaniczna oferująca czas ekspozycji do 1/8000 s i precyzyjny autofokus, czynią z tego aparatu narzędzie, które można ze sobą zabrać wszędzie i zawsze na nim polegać. Pod względem jakości rejestrowanego obrazu w pełni dorównuje swoim "większym braciom" z rodziny OM-D, a dwa pokrętła sterujące (pracujące w znanym z nowszych i bardziej zaawansowanych modeli tego producenta systemie 2x2 Control Dial), bogaty zestaw przycisków na korpusie i ekran dotykowy czynią sterowanie tym maluchem bardzo intuicyjne. Całość uzupełnia wysokiej jakości opcjonalny ruchomy wizjer VF-4, który umożliwia bezproblemowe kadrowanie zarówno z aparatem przy twarzy, jak i na podobieństwo aparatów z wizjerem kominkowym.



Olympus PEN E-P5 (Fot. Olympus)

"Olympus E-P5 to zniewalające połączenie starego z nowym, gdzie wspaniałą stylistykę retro połączono z najnowszymi XXI-wiecznymi technologiami w celu stworzenia stylowego i nowoczesnego aparatu z rodziny PEN. [...] Tym jest właśnie E-P5: aparatem reprezentującym klasę premium praktycznie pod każdym względem." – Mike Goldstein (Photography Blog)

"Wyjątkowy aparat dla wyjątkowych ludzi. Taki jest aparat Olympus PEN E-P5. Klasyczna konstrukcja swoim wzornictwem nawiązuje do analogowych odpowiedników. System pokręteł 2×2 pozwalający za ich pomocą płynnie zmieniać nastawy aparatu w trybach manualnych. Pięcioosiowa stabilizacja obrazu wbudowana w korpus umożliwi lepsze naświetlenie zdjęcia bez jego poruszenia. Czas otwarcia migawki do 1/8000 i Fast AF pozwolą na zamrożenie nawet szybko poruszających się obiektów, a tryby Live Time i Live Composite sprawią wiele przyjemności w czasie wykonywania nocnych kadrów w okresie przedświątecznym oraz malowania światłem fajerwerków i sztucznych ogni w sylwestra. Uchylny dotykowy ekran pozwala na większą swobodę przy komponowaniu obrazów i zmianie perspektywy, z jakiej fotografujemy. Zestaw z obiektywem, którym najlepiej się wykonuje zarówno zdjęcia rodzinne, jak i fotografię uliczną czy też dokument. Obiektyw z dużym otworem przysłony f/1,8 dodatkowo pozwoli na piękny bokeh, który oddzieli motyw fotografowany od tła. Duży czytelny celownik o rozdzielczości 2,36 mln punktów i współczynniku powiększenia 1,48x z mechanizmem kątowym da swobodę i zapewni stabilne wykonywanie zdjęć w pozycji pionowej, jak i przy niskiej perspektywie." – Piotr Kowalski (Peter with Pen)

"Olympus E-P5 mimo, że nie jest najnowszym aparatem na rynku, nadal oferuje to, czego oczekują fotografowie. Metalowa obudowa, 5-osiowa wydajna stabilizacja i 16-megapikselowa, dobra matryca. To ostatni przestawiciel serii P, według mnie najbardziej dopracowany. Ma kompaktowe wymiary, ale czuć solidność korpusu i jego świetne spasowanie. Do aparatu mam też niemały sentyment, bo to pierwszy bezlusterkowiec, którego zabrałem na zlecenie komercyjne. Wykorzystałem go do jednego ze zleceń produktowych dla Starbucksa. Co prawda nie ma wbudowanego wizjera, ale ten dołączony jest do zestawu. Dziś zastąpił go bardziej zaawansowany PEN-F, ale oferta z E-P5 jest naprawdę rewelacyjna, szczególnie że w momencie premiery, E-P5 był najbardziej zaawansowanym aparatem japońskiego producenta." – Jakub Kaźmierczyk

Olympus OM-D E-M1 Mark II – cena 8399 zł (wersja bez obiektywu) + promocja odbierz 1000 zł + torba Vanguard

Najbardziej zaawansowany z aparatów w ofercie Olympusa i zarazem jeden z najlepszych korpusów systemu Mikro Cztery Trzecie. Prawdziwy demon szybkości: błyskawiczny 121-polowy autofokus hybrydowy, migawka mechaniczna 18 kl./s, migawka elektroniczna 60 kl./s, a do tego niesamowity tryb Pro Capture, w którym aparat rejestruje zdjęcia jeszcze przed naciśnięciem spustu migawki. Olympus OM-D E-M1 Mark II, podobnie jak poprzednik, ma wzmocnioną i uszczelnioną konstrukcję o perfekcyjnej ergonomii, a do tego umożliwia filmowanie z jakością 4K, a w trybie FullHD oferuje prędkość zapisu 60 kl./s. Dzięki wyposażeniu w nową, 20-megapikselową matrycę i najnowszą generację procesora obrazu TruePic VIII zapewnia też najlepszą jakość rejestrowanego obrazu ze wszystkich aparatów należących do rodziny OM-D. A wszystko to w kompaktowych, typowych dla systemu rozmiarach.



Olympus OM-D E-M1 Mark II (Fot. Olympus)

"Flagowiec Olympusa. W tej chwili podczas realizowania zleceń czy wypraw fotograficznych korzystam z dwóch takich korpusów. Uszczelniany, co wielokrotnie już sprawdziłem (aparaty mają za sobą chrzest w Pacyfiku i Atlantyku), szybkostrzelny – 60fps w trybie migawki elektronicznej, 15fps przy migawce mechanicznej – z potężnym buforem pozwalającym na zapisywanie zdjęć RAW+JPG z taką prędkością, stabilizacją obrazu i mnóstwem ciekawych opcji (tj. Pro Capture czy LiveComp), jest prawdziwym wołem roboczym nadającym się do fotografowania w rzeczywiście ciężkich warunkach. Jeśli dodamy do tego, że w stosunku do lustrzanek zestaw z kilkoma obiektywami będzie dużo mniejszy i lżejszy, to w moim odczuciu jest to idealny aparat do fotografii podróżniczej." – Marcin Dobas

"Z Olympusa korzystałem przez kilka miesięcy podczas wypadów w góry, krajowych i zagranicznych. Aparat świetnie sprawdzał się przy dokumentowaniu ulotnych górskich zjawisk, które wymagały natychmiastowej reakcji. Jego autofocus jest celny i bardzo szybki. Również stabilizacja okazała się bardzo sprawna, szczególnie kiedy spontanicznie wybiegłem na zachód słońca w górach i nie zabrałem statywu. Uważam, że Olympus OM-D E-M1 Mark II świetnie się sprawdza jako drugi aparat." – Karol Nienartowicz

"Olympus OM-D E-M1 Mark II wpadł w moje ręce około roku temu i od tej pory na stałe zagościł w fotograficznej torbie. Jego fantastyczny rozmiar i unikalne możliwości, czas pracy na jednej baterii, szybkość działania – to bardzo ważne aspekty we współczesnej, profesjonalnej fotografii krajobrazowej i podróżniczej. Olympus nie spowodował wprawdzie, że odłożyłem lustrzankę na półkę na stałe, ale coraz częściej decyduję się wyjść w teren tylko z bezlusterkowcem." – Rafał Nebelski

Sony A9 – cena 20 899 zł (wersja bez obiektywu) + promocja przynieś stary aparat i zyskaj 2300 zł

Zdecydowanie najlepszy aparat bezlusterkowy w historii marki Sony. Małoobrazkowy, poręczny potwór, którego możliwościom w zakresie prędkości rejestracji i przetwarzania obrazu nie jest w stanie dorównać obecnie żaden inny aparat cyfrowy z grupy MSC. Wyposażony w nową, 24,2-megapikselową matrycę typu stacked CMOS, nowy procesor BIONZ X i wiele nowatorskich rozwiązań technologicznych jest w stanie rejestrować do 20 kl./s w trybie seryjnym, wyliczać parametry śledzenia ostrości nawet 60 razy na sekundę i wyświetlać obraz w wizjerze elektronicznym OLEN o rekordowych rozmiarach i rozdzielczości (3,686 mln punktów) z częstotliwością 120 kl./s. Do tego ma wręcz gigantyczny bufor mieszczący 362 zdjęcia w formacie JPEG lub 241 obrazów RAW, autofokus liczący 693 punkty pomiaru fazy obejmujący 93% powierzchni kadru oraz zakres czułości matrycy 100-51200 ISO rozszerzalny o wartości 50, 102400 oraz 204800 ISO. Prawdziwy król i lider, nie tylko w swojej klasie.



Sony A9 (Fot. Sony)

"Aparat jest wykonany ze stopu magnezowego powleczonego tworzywem i sprawia wrażenie niezwykle solidnego. Jak na swoje parametry i 24-megowy pełnoklatkowy przetwornik, to jest on lekki i względnie mały. [...] Autofokus to istna magia. Mam bardzo silne wrażenie, że od momentu, w którym do połowy wciskam spust migawki, do momentu potwierdzenia ostrości nie mija nawet sekunda. [...] Zdjęcia zachwycają szczegółowością. Nawet jak pojawia się szum przy wyższych czułościach ISO, to jest on tak jakby analogowy." – Borys Nieśpielak

"Jako fotografka ślubna uważam, że fotografowanie aparatem Sony A9 było naprawdę niesamowitym doświadczeniem [...]. Tym, co w pierwszej kolejności zauważyłam i pokochałam, a co sprawia, że jest to wymarzony aparat dla wszystkich fotografów uroczystości ślubnych oraz portrecistów specjalizujących się w fotografii noworodków, jest cicha migawka. [...] Mechanizm śledzenia ostrości w tym sprzęcie jest czymś niewiarygodnie doskonałym. [...] To aparat, który wspaniale realizuje swoje zadania i można na nim polegać. Choć jego cena jest wysoka, uważam, że ten sprzęt jest jej wart." – Sally Watson