Zorza polarna z okna samolotu - Jak powstało to zdjęcie?

Andy Luten to fotograf i bloger podróżniczy, który w ostatnim czasie podczas lotu miał szczęście obserwować z okna samolotu piękne zjawisko - zorzę polarną - Jako, że jest zapalonym fotografem, nie przepuścił okazji, aby wykonać świetne zdjęcie. Dowiedz się, w jaki sposób powstała fotografia ukazująca zorzę polarną zza okna samolotu.



Zorza polarna sfotgorafowana na wysokości 9000 m n.p.m.

Na co dzień Andy Luten pracuje i mieszka w Dallas, jednakże w ostatnim czasie odwiedził Londyn. Podczas lotu do stolicy Wielkiej Brytanii mógł z pokładu obserwować zorzę polarną. Na łamach portalu PetaPixel.com postanowił podzielić się historią powstania zdjęcia zorzy polarnej uchwyconej z okna samolotu. Taka możliwość nie była dla niego zaskoczeniem, gdyż dobrze wiedział, że okres od października do marca to sezon zórz. Wiedział także, że na wysokości ponad 9 km n.p.m. nie będzie chmur, które mogą przeszkadzać w obserwowaniu tego zjawiska. Następnie wybrał miejsce 12A w locie American Airlines numer 777-300ER i sprawdził prognozy National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), by dowiedzieć się, jakie istnieją szanse na zobaczenie w trakcie przelotu zorzy. Na szczęście szanse były spore.