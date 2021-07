Zrób zdjęcie, a aplikacja podpowie Ci co zbudować z klocków LEGO

Jeśli masz w domu stos klocków LEGO i zastanawiasz się, co możesz z niego zbudować, to aplikacja mobilna Brickit pomoże Ci znaleźć nowe pomysły - Oprogramowanie wykorzystuje technologię AI i aparat w smartfonie, aby szybko przeskanować stos klocków a następnie podpowiedzieć, co możesz zbudować.



Aplikacja mobilna, która podpowie Ci, co możesz zbudować ze swoich klocków LEGO Po pobraniu bezpłatnej aplikacji wystarczy rozłożyć klocki LEGO na podłodze, tak aby wszystkie posiadane elementy były widoczne. Następnie wystarczy uruchomić aplikację i nakierować kamerę smartfona tak, aby stos klocków został ujęty od góry. W kolejnym kroku aplikacja mobilna użyje technologii uczenia maszynowego, aby przeskanować scenę i w niewiarygodnie szybkim tempie rozpoznać jak najwięcej klocków.