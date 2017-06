Zrób zdjęcie zanim zjesz i wygraj monitor Eizo ColorEdge CG2420

Jesteś kulinarnym blogerem albo smakoszem i lubisz dzielić się swoimi doznaniami w sieci? Może po prostu uwielbiasz gotować? Gotowanie jest sztuką, jest zajęciem twórczym, efekty jednak są nietrwałe, dlatego coraz częściej chcemy jak najlepiej fotografować i dzielić się z innymi tym, co przygotowujemy w naszej kuchni. Serwis SwiatObrazu.pl wraz z wiodącymi producentami sprzętu dla fotografów: markami Eizo i Epson, zaprasza do udziału w konkursie fotografii kulinarnej.

Aby zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do odpowiedniej kategorii konkursowej w profilu Użytkownika.

Konkurs trwa do 31 lipca 2017 roku

Wszystkim Uczestnikom konkursu życzymy powodzenia i z niecierpliwością oczekujemy na fotografie!

Nagroda dla I miejsca - Eizo ColorEdge CG2420

Monitor LCD z matrycą 24,1" (61 cm) i kalibracją sprzętową - optymalna reprodukcja kolorów dla profesjonalistów.

Stworzony specjalnie z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w fotografii, designie i postprodukcji. Oferuje wbudowany czujnik do automatycznej kalibracji, doskonałą reprodukcję kolorów zgodną ze standardami oraz wyjątkowo wysoki kontrast zapewniający odtwarzanie prawdziwej czerni. Wartość nagrody: 5700 zł. Więcej szczegółów...

Nagroda dla II miejsca - Epson SureColor SC-P400

Profesjonalna drukarka fotograficzna A3+

SC-P400 to drukarka, która wykorzystuje profesjonalne atramenty pigmentowe i jest wyposażona w liczne złącza. Ponieważ doskonale nadaje się do tworzenia błyszczących odbitek w maksymalnym formacie A3+, jest wręcz idealna dla osób, które chcą poznać tajniki drukowania profesjonalnych fotografii. Ponadto jej obsługa jest niezwykle łatwa z uwagi na wiele różnych funkcji drukowania mobilnego i możliwość łatwego podłączenia do innych urządzeń. Wartość nagrody 2.433,47 zł. Więcej szczegółów...

Nagroda dla III miejsca

Kupon o wartości 600 zł do wykorzystania w serwisie wydrukujfotografie.pl

