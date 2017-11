Zwariowane zdjęcia 89-letniej fotografki z Japonii. Kimiko Nishimoto udowadnia, że w fotografii wiek nie gra roli.

Na fotografię nigdy nie jest za późno. W dodatku gdy połączy się ją ze specyficznym poczuciem humoru, efekt będzie stanowił zaskakującą mieszankę. Pochodząca z Japonii, 89-letnia Kimiko Nishimoto, zaprasza do zajęcia miejsca na jej karuzeli absurdu, komizmu i autoironii stworzonej za pomocą autoportretów.

Starsza pani zajęła się fotografią dopiero, gdy skończyła 72 lata. Nie straszna jej nowoczesna technologia, a zdjęcia edytuje samodzielnie. Jej szalona przygoda rozpoczęła się w momencie, gdy poszła w ślady swojego syna, który uczęszczał na kurs dla początkujących. Okazało się, że odkryła w sobie pasję i nieuświadamiany dotychczas talent. Medium to pochłonęło ją bez reszty.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem